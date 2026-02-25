DIÁRIO vence cinco prémios no European Newspaper Award

O DIÁRIO foi cinco vezes premiado pela 27.ª edição dos 'European Newspaper Award'.

O nosso matutino viu galardoadas três primeiras páginas: a de 19 de Outubro de 2024, a de 1 de Julho de 2025 (e reportagem de duas páginas no interior) e a de 17 de Agosto de 2025. O DIÁRIO recebeu ainda um prémio na categoria Ilustração de 25 de Novembro de 2024 e ainda outro galardão na categoria Páginas Especiais de 13 de Agosto de 2025.

A maior competição europeia de design de jornais da Europa é da responsabilidade da organização alemã Office for Newspaper Design. No espólio do DIÁRIO há um acumulado de mais de seis dezenas de prémios, com destaque para o histórico obtido em 2010, ano em que foi considerado o melhor jornal local europeu do ano.

Este ano, o Jornal do Ano foi o La Provincia, de Espanha. O Semanário do Ano é o grego H Kathimerini. Já o Jornal do Ano - Título Especial é o alemão Zeitung für kommunale Wirtschaft. O Público foi eleito como o Jornal Nacional do Ano. Este ano não foi atribuído o prémio jornal local europeu do ano.

O congresso com a cerimónia de entrega de prémios está previsto para quarta-feira, 17 de junho de 2026, no Get Together. O Congresso terá lugar na quinta-feira, 18 de Junho. O local é o Palais Niederösterreich, Viena.