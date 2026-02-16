Número de desalojados e deslocados aumentou na região Oeste

O número de desalojados na região Oeste subiu de 115 para 122 no fim de semana, na sequência do mau tempo, segundo o último balanço feito pelo Sub-Comando da Emergência e Proteção Civil do Oeste à agência Lusa.

O comandante da sub-região, Carlos Silva, afirmou que os sete novos casos de desalojados são de Casal Monteiro, no concelho de Alenquer, onde deslizamentos de terras provocaram danos nas habitações.

Do total de 122 desalojados, oito regressaram, entretanto, às suas casas.

Também o número de deslocados de casa por precaução aumentou de 207 para 216, dos quais 82 regressaram a casa, e surgiram nove novos casos ocorridos nas localidades do Soupo, no concelho de Alenquer, e Casal do Carvalho/Lapão, em Arruda dos Vinhos.

Os novos desalojados ou deslocados foram realojados em habitações próprias ou de familiares.

Por outro lado,12 camiões-cisterna continuam a encher os reservatórios de água e a distribuir água à população de Arruda dos Vinhos, o único concelho onde continua a haver falta no abastecimento.

Dos 12 concelhos da região, Bombarral e Caldas da Rainha desativaram os seus planos de emergência e proteção civil, mantendo-se este ativo nos restantes.

O Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste abrange os concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche, no distrito de Leiria, e de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.