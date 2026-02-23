Grupo Sousa e Velamadeira celebram protocolo de cooperação para transporte de embarcação

Na passada sexta-feira, dia 20 de Fevereiro, foi celebrado no Centro Náutico de São Lázaro um protocolo de cooperação entre a Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM) e o Grupo Sousa.

A cerimónia contou com a presença de Sérgio Jesus, presidente da ARVM, e Pedro Amaral Frazão, assessor do presidente do Grupo Sousa.

O acordo insere-se no âmbito do programa “Somos Solidários” do Grupo Sousa, que apoia diversas iniciativas com caráter solidário, com vista a "gerar impactos positivos e duradouros na sociedade".

O protocolo em causa prevê a viabilização do transporte de uma embarcação semi-rígida e respectivo atrelado entre o território continental e a ilha da Madeira.

O apoio logístico permitirá à associação optimizar a utilização da embarcação, recentemente adquirida pela ARVM, para actividades de vela na Região.