Estreante Pauleta assume que participar no Mundial2027 é "sonho" e "objectivo"

Pauleta, em estreia na seleção portuguesa feminina de futebol, assumiu hoje que estar presente no Mundial2027 representa "um sonho" a nível pessoal e "um objetivo" para toda a equipa lusa, prometendo "trabalhar" em prol da qualificação.

"Sem dúvida que é um sonho, um objetivo, acho que não só o meu, mas também de todo o grupo. Todas vamos trabalhar esta semana, e daqui para a frente, para conseguirmos esse objetivo", prometeu, antes do treino inaugural do estágio da equipa portuguesa, que decorreu esta tarde na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A média espanhola naturalizada portuguesa constitui uma das novidades na convocatória da equipa das 'quinas' e poderá cumprir a primeira internacionalização frente à Finlândia, terça-feira, em Vizela, no primeiro jogo da fase de qualificação para o campeonato do Mundo.

Pauleta, de 28 anos, não escondeu a satisfação por se estrear nas eleitas de Portugal, entre as quais reencontra algumas colegas com as quais partilha balneário no Benfica e também outras antigas companheiras de equipa.

"Sinto muita felicidade, como tenho dito desde o anúncio da convocatória. Estou feliz por estar aqui, por ter esta oportunidade e por conseguir vestir esta camisola. Entrei pelas portas [da Cidade do Futebol] com a Lúcia [Alves] e a Kika e com algum nervosismo, mas elas também me ajudaram a passá-lo da melhor forma e muito feliz", transmitiu.

A nova recruta da seleção portuguesa feminina já havia obtido a cidadania portuguesa há algum tempo, mas preferiu não especificar quando, até porque, nesse período, foi obrigada a duas paragens de longa duração devido a lesões.

"Acho que as datas não interessam. Aliás, ter tido os papéis prontos também foi um trabalho de quem manda e toma as decisões de trazer as atletas, por isso não devo dizer que poderia ter vindo em época X", afirmou a centrocampista.

Apesar de estreante em convocatórias, Pauleta é detentora de considerável experiência, angariada em mais de 200 jogos oficiais ao serviço de Sporting de Braga, que representou entre 2016 e 2018, e Benfica, onde cumpre a oitava temporada, ansiando agora pela estreia oficial pela 'equipa das Quinas'.

"É sempre bom estar cá e conseguir cá jogar. Sabemos que quando a seleção joga em Portugal há muitos adeptos que vão ao estádio, é uma festa do futebol feminino e é bom para nós. Queremos chamar cada vez mais pessoas ao estádio e que eu possa ter a oportunidade de me estrear em Portugal também, seria muito bonito se fosse assim", admite a atleta.

Portugal recebe a seleção finlandesa' na terça-feira, em Vizela, e quatro dias depois volta a jogar como visitado ante a Eslováquia, em 07 de março, no Estádio Municipal Cidade de Barcelos.

Tal como Pauleta, Daniela Areia Santos e Nádia Bravo poderão estrear-se pela seleção AA portuguesa, à qual também retorna Kika Nazareth, que havia sofrido uma lesão frente aos Países Baixos que a obrigou a ser dispensada do último estágio de preparação.