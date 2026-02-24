Percurso Pico Areeiro-Pico Ruivo reabre em Abril deste ano, reafirma Eduardo Jesus

Os parlamentares continuam os pedidos de esclarecimento ao Governo Regional, durante o debate mensal desta terça-feira dedicado ao tema do turismo, com as respostas a serem dadas pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Em resposta ao deputado do Chega, Miguel Castro, que pediu soluções para os cortejos que são muito longos, alguns com mais de 3 horas de duração, o secretário regional explicou que o calendário desta festa será alargado para dois fins-de-semana. Uma ‘divisão’ que não pode acontecer no cortejo de Carnaval, mas que já esteve ano foi alvo de limitações na participação de elementos nas trupes.

O governante registou, em resposta a outra questão, os 256 mil turistas que visitaram o Porto Santo, o que equivale a toda a população da Madeira. Eduardo Jesus destacou a evolução do turismo na Ilha Dourada. Números que podem melhorar, mas que já mostram picos de procura como aqueles ligados ao Golfe.

Rafael Nunes, do JPP, voltou a insistir no tema das receitas das taxas turísticas. Mostrou fotos da degradação verificada em alguns percursos e pediu ao Governo dados concretos sobre a aplicação das verbas arrecadadas e soluções para a questão de segurança.

O governante registou que nenhum dos incidentes, onde se incluem os acidentes, derivam da falta de manutenção dos percursos por parte do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

“Nenhum acidente teve origem na falta de manutenção [dos percursos]. Secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura

Eduardo Jesus apontou o dedo à autarquia de Santa Cruz, liderada pelo JPP, pedindo atenção às descargas feitas pela Etar do Caniço.

Cláudia Perestrelo, do PSD, disse que as verbas devem ser utilizadas de forma regulada. Defendeu que as câmaras municipais também devem ser chamadas à responsabilidade na questão do ordenamento do território e do turismo.

Falou, em concreto, do percurso entre o Pico Areeiro e o Pico Ruivo, para perguntar quando é que o mesmo vai estar disponível para usufruto da população, na sua totalidade.

“Mantemos o compromisso assumido de reabrir aquele percurso em Abril deste ano”, assegurou Eduardo Jesus.