Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Mais 830 cirurgias. Serviço Regional de Saúde realizou mais intervenções no ano passado do que em 2024. Já as operações extra têm vindo a diminuir. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 13.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Ex-presidente do Nacional acusada de desviar milhares de euros. Ministério Público pede condenação da arguida Margarida Camacho pelo crime de abuso de confiança

Apoio à comercialização da anona reforçado em 20%. Medida do Governo Regional surge num momento em que a produção está em franca retoma e deverá atingir um dos seus melhores anos

Fique também a saber que Savoy Signature procura novas oportunidades. Roberto Santa Clara está na BTL 2026, que arranca hoje, para reafirmar a consistência da marca *Porto Santo busca maior retorno financeiro.

E, por fim, Águas verdes levam Santa Cruz a pedir ajuda ao dono do Aquaparque.

