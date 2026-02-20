Associação Mais Cultura lança novo Grupo Coral Infantil da Calheta

A Associação Mais Cultura lança o novo Grupo Coral Infantil da Calheta, um projecto dirigido a crianças e jovens entre os 6 e os 14 anos, que pretende reforçar o acesso à formação artística no concelho.

"O projecto aposta na promoção do gosto pela música coral, no desenvolvimento artístico dos mais novos e na valorização das tradições culturais locais, prevendo a realização de actividades e eventos com impacto no concelho e na Região", indica nota à imprensa.

A orientação do grupo ficará a cargo da professora e mestrina Maria João Caires, profissional com experiência na área do canto coral e da educação artística. Os ensaios decorrerão aos sábados, ao longo de dez meses, funcionando numa fase inicial na Escola Dr. Manuel da Silva Leça, no Arco da Calheta.

Segundo o presidente da associação, a iniciativa representa um investimento na formação cultural das novas gerações.



“Este grupo nasce com a ambição de dar oportunidades às nossas crianças, permitindo-lhes crescer através da música e do trabalho em conjunto. Queremos que seja um projeto aberto à comunidade e que, com o tempo, se torne uma referência cultural no concelho", disse.

A iniciativa com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, Juntas de Freguesia e empresas locais.

As inscrições já se encontram abertas e podem ser efectuadas através do WhatsApp 963 418 676 ou do e-mail [email protected]