O que é o estrabismo e como se cura?

O estrabismo caracteriza-se por um desequilíbrio na função dos músculos oculares, fazendo com que os dois olhos não fixem o mesmo ponto ou objecto ao mesmo tempo.

No estrabismo ocular, enquanto um dos olhos fixa um objecto o outro está desviado. O desvio dos olhos pode ser permanente ou aparecer apenas em determinados momentos. Este desvio pode ser pouco perceptível - estrabismo leve- ou, então, ser mais acentuado causando neste caso, um claro desconforto ao doente.

Apesar de muitas vezes não se saber qual é a causa, o estrabismo é um problema de visão que pode ser tratado em qualquer idade. Contudo, o diagnóstico precoce é importante porque a recuperação da acuidade visual - capacidade do olho de conseguir perceber qual o contorno e a forma que possuem os objectos - só é possível durante a infância.

O estrabismo ocorre em cerca de quatro por cento da população. Muitas vezes, são os familiares de uma criança com estrabismo os primeiros a perceberem o desalinhamento dos seus olhos, em que um dos globos oculares não gira em direcção ao objecto que está a ser focado. Se não for tratado, este desalinhamento pode ter consequências para a visão, fazendo com que o olho desalinhado perca a visão e impedindo a pessoa de ter uma visão com profundidade.

Causas do estrabismo

Há várias causas para o estrabismo. Uma delas passa pela paralisia dos nervos cranianos que inervam os músculos dos olhos e impedem a movimentação correta do músculo afectado. Mas pode haver também problemas no próprio músculo. Noutros casos, problemas na visão, ou miopia ou astigmatismo, podem levar o olho a procurar uma compensação que acaba por desencadear o estrabismo.

Contudo, na maioria dos casos de estrabismo não é conhecida a causa que o provoca, alertam muitos especialistas. Existem, no entanto, vários factores de risco como a baixa visão não tratada, a prematuridade, algumas síndromes como a Trissomia 21 em que o estrabismo é muito mais frequente do que na população geral e em todas as alterações neurológicas e motoras.

A frequência de casos de estrabismo em famílias sugere que pode haver causas genéticas para o problema, embora ainda não se tenha associado nenhuma mutação genética com o estrabismo. No entanto, é comum crianças terem estrabismo em famílias onde não há antecedentes da doença.

O estrabismo pode também surgir em qualquer idade. Um traumatismo, uma lesão neurológica, são alguns dos problemas que podem causar esta doença.

Tratamento e cirurgia

O tratamento do estrabismo em crianças passa por um método simples que força o olho desalinhado a mover-se correctamente para focar o objecto. Isto consegue-se por oclusão do olho fixador com pensos próprios para estrabismo, autoadesivos hipoalergénicos e coloridos para tornar mais fácil a adesão ao tratamento.

Assim, durante um certo período de tempo, a criança é impedida de ver com o olho alinhado para que o outro olho possa ser estimulado e não perca visão. Este tratamento só é possível de ser feito nas crianças. Nos adolescentes e nos adultos já não funciona. Por isso, é muito importante que todas as crianças façam um exame oftalmológico, por volta dos três anos para diagnosticar este e outros problemas da visão.