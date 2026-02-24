CH diz que massificação no turismo é “facto” e não “utopia”

O parlamentar do Chega disse, esta manhã, que a massificação é “um facto” e não “uma utopia”. Apontou a questão do trânsito e dos congestionamentos verificados em pontos críticos de procura turística, dando como exemplo os acessos à Ponta da São Lourenço.

Ainda antes, Miguel Castro disse que o turismo não pode servir de desculpa para contratação de mão-de-obra barata e pediu atenção ao que se passa nos sectores da hotelaria e da restauração.

Falou ainda do SSM e da forma como o Governo Regional da Madeira se viu diminuído na discussão.

Em resposta, Miguel Albuquerque disse que uma “situação como aquela de humilhar os nossos deputados [na Assembleia da República] não vai voltar a acontecer”.

Sobre a mobilidade disse que estão a ser estudadas alternativas. “Estamos a melhorar. É preciso estudar para melhorar”.