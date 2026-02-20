França atinge 102 milhões de visitantes em 2025 e quer aumentar tempo de estada

França continua a ser o principal destino mundial com 102 milhões de visitantes estrangeiros em 2025, mas o Governo quer incentivar os turistas a prolongarem as suas estadas.

O turismo mundial teve um ano recorde em 2025 com cerca de 1,52 mil milhões de pessoas a viajar para o estrangeiro, de acordo com a ONU Turismo, e França recebeu mais dois milhões de turistas do que em 2024.

O país mantém o seu estatuto de "mais visitado do mundo", de acordo com o Ministério do Turismo, mas a diferença está a diminuir face a Espanha, que registou 97 milhões de visitantes estrangeiros em 2025.

Para o presidente da Alliance France Tourisme, Dominique Marcel, "esta abordagem em milhões de visitantes" não faz "muito sentido quando se sabe que França é um país de passagem", afirmou à AFP.

"O que importa é medir a duração média da estada, o nível de despesas, o impacto económico real e, desse ponto de vista, digam o que disserem, não somos líderes mundiais", salienta Marcel.

Em janeiro, os espanhóis reivindicaram 135 mil milhões de euros em receitas turísticas internacionais em 2025.

Este número é contestado pela Atout France, a agência que promove o turismo francês no estrangeiro. Esta agência avalia-o em cerca de 105 mil milhões de euros, estimando que Espanha tem uma conceção mais ampla das despesas.

Em França, estas receitas aumentaram 9% num ano, atingindo 77,5 mil milhões de euros em 2025, "um nível recorde".

"Espanha é um país de destino na maioria das vezes, somos um país de fluxo", observou também o ministro do Turismo, Serge Papin, durante uma conferência de imprensa.

"Mas também temos de melhorar a nossa oferta e fazer com que as pessoas [fiquem mais tempo] no nosso país", acrescentou, lembrando a meta de 100 mil milhões de euros em receitas até 2030.

Em média, um turista estrangeiro permanece cerca de sete dias em Espanha, de acordo com as autoridades locais, contra "cinco dias" em França, segundo o diretor-geral da Atout France, Adam Oubuih, que também apela para uma "subida de gama" para aumentar as receitas.

"A característica de Espanha é que concentra o turismo no início do ano (...) com volumes de ofertas muito importantes na Andaluzia, nas Canárias, nas Baleares, com 'hubs' aéreos", o que faz baixar os preços e as ofertas, explicou Christian Mantei, presidente da Atout France.

A despesa média de um turista internacional durante a sua estada em França aumentou 7% em 2025, atingindo 760 euros.

Para reduzir a diferença, Papin aposta na "diversificação dos setores", nomeadamente prosseguindo o desenvolvimento do agroturismo, onde Espanha e Itália são referências, e do enoturismo.

Lembrou também a necessidade de mão de obra no setor, com 61.000 vagas não preenchidas atualmente, principalmente devido à falta de alojamento para os trabalhadores sazonais.

Em Portugal, as receitas turísticas atingiram 29,131 mil milhões de euros em 2025, enquanto as despesas dos portugueses no estrangeiro foram de 7.155 milhões de euros.

O saldo de viagens e turismo cresceu 1,1 mil milhões de euros em 2025, atingindo os 22 mil milhões de euros, o valor nominal mais elevado da série, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).