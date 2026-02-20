Em que consiste o mecanismo de solidariedade da UEFA?

O União de Leiria, Vizela e Felgueiras, equipas que competem na II Liga, avançaram com uma providência cautelar contra a exclusão dos clubes da II Liga do mecanismo de solidariedade da UEFA.

A providência cautelar visa contestar as deliberações tomadas nas recentes assembleias gerais da Liga de Clubes de 16 de Janeiro e 6 de Fevereiro.

Na ocasião, seis das 18 sociedades desportivas da I Liga opuseram-se a essa distribuição, fazendo cair a proposta, que precisava de uma maioria qualificada de, pelo menos, 75 por cento dos clubes da I Liga para ser aprovada.

A UEFA exige, desde a época 2024/2025, a aprovação de 75 por cento dos clubes participantes na I Liga em cada época, para que parte das verbas do mecanismo de solidariedade possa ser distribuído aos clubes da II Liga.

Desta forma, os clubes da II Liga deixam de receber, na presente temporada, cerca de seis milhões de euros que seriam distribuídos pelos clubes que não participam nas competições europeias, os quais têm direito a um bolo global de 12 milhões de euros.

Mas afinal em que consiste esse mecanismo de solidariedade da UEFA?

O mecanismo de solidariedade da UEFA visa a distribuição de receitas geradas pelas grandes competições europeias de clubes (como a Champions League) com o intuito de ajudar a financiar o desenvolvimento do futebol na base, apoiando clubes que não participam nessas competições ou que foram eliminados nas pré-eliminatórias

Origem do dinheiro: percentagem das receitas brutas acumuladas das competições da UEFA- Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

Destinatários: clubes da I Liga que não participaram na fase de grupos dessas competições, bem como clubes de divisões inferiores.

Objectivo: O dinheiro é obrigatoriamente destinado a investimentos no desenvolvimento de jovens /formação ou projectos comunitários locais.

Cálculo e distribuição:

80 por cento do montante vai para as associações nacionais com clubes na fase de grupos da Liga dos Campeões.

20 por cento vai para associações sem clubes nessa fase.

Em 2024, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) distribuiu cerca de 6,5 milhões de euros provenientes deste mecanismo.