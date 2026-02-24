Agravamento da nebulosidade e possibilidade de chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, 24 de Fevereiro, no arquipélago da Madeira, céu pouco nublado ou limpo durante a manhã, tornando-se muito nublado a partir do meio da tarde.

Segundo a previsão, existe possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir do final da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Oeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira.

Prevê-se ainda a presença de poeiras em suspensão até ao início da tarde, bem como uma descida da temperatura máxima nas terras altas.

No Funchal, o céu apresentar-se-á pouco nublado ou limpo, tornando-se muito nublado a partir do meio da tarde, com possibilidade de chuva fraca no final do dia. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

As temperaturas deverão variar entre os 16 e os 23ºC.

No Porto Santo, são esperadas temperaturas entre os 14 e os 19ºC.

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte, são esperadas ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a partir do final da tarde.

Na Costa Sul, prevêem-se ondas de Sudoeste com cerca de 1 metro, aumentando para 1 a 2 metros na parte Oeste a partir do final da tarde.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 18 e os 19ºC.