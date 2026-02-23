Soltráfego propõe informação em tempo real sobre trânsito e estacionamento no Funchal e Santa Cruz

O chairman da Soltráfego, Carlos Oliveira, defendeu a viabilidade de implementar sistemas de informação à entrada das cidades da Madeira, nomeadamente no Funchal e em Santa Cruz, que permitam aos condutores conhecer em tempo real dados sobre estacionamento, níveis de ocupação e fluxos de tráfego.

À margem da abertura das novas instalações da empresa, o responsável explicou que a tecnologia já está testada noutras cidades portuguesas e pode ser replicada com facilidade na Região.

“É perfeitamente viável disponibilizar informação útil sobre quantos estacionamentos existem, vagas disponíveis e níveis de lotação. Já temos isso em Lisboa e no Porto”, afirmou.

Carlos Oliveira sublinhou que a implementação destes sistemas não implica investimentos elevados. “É facílimo e barato”, disse, defendendo que a adopção de soluções inteligentes pode melhorar significativamente a gestão da mobilidade urbana.

Segundo explicou, a tecnologia assenta na recolha de dados através de antenas de Bluetooth, que permitem analisar padrões de circulação de forma agregada.

“Utilizando antenas de Bluetooth conseguimos identificar os carros que entram numa cidade, saber quantos entram, em que dias circulam e quais os percursos mais utilizados”, referiu, acrescentando que estes dados permitem perceber, por exemplo, se determinados fluxos não utilizam alternativas viárias por falta de opções.

O responsável destacou que este tipo de informação é essencial para apoiar decisões de planeamento e para reduzir congestionamentos, permitindo às autarquias e entidades gestoras ajustar políticas de mobilidade e melhorar a experiência dos utilizadores.

Carlos Oliveira considerou que a Madeira reúne condições ideais para implementar soluções de cidades inteligentes, sublinhando que a utilização de dados em tempo real pode contribuir para uma gestão mais eficiente do território e para a optimização dos recursos disponíveis.