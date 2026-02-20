PS acusa Eduardo Jesus de "publicidade enganosa" ao anunciar velhos investimentos como novos

O PS pretende dar entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um pedido de esclarecimentos dirigido ao secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, de modo a obrigar o governante a assumir a “publicidade enganosa” usada para anunciar uma “nova” rede hídrica, concluída há anos.

Os socialistas afirmam que em causa está o anúncio de um recente investimento na faixa corta-fogo, no Caminho do Pretos, destinado ao combate a incêndios, noticiado hoje pelo DIÁRIO, quando em 2022, o Governo Regional já havia dado o mesmo projecto como concluído. No entender de Sílvia Silva, trata-se de uma situação que só vem provar que o executivo "não tem nada de realmente novo a mostrar em matéria de investimento na prevenção de incêndios, colocando em causa a segurança da população".

A deputada recorda que, a 4 de Janeiro de 2022, o presidente do Governo Regional fez-se acompanhar de Susana Prada, que na altura era a secretária com a tutela do Ambiente, para uma visita à faixa corta-fogo do Funchal, para inaugurar e anunciar a conclusão da rede hídrica, composta por um reservatório com capacidade para 1.500 metros cúbicos de água, para abastecer 20 bocas de incêndio, na extensão entre o Terreiro da Luta e o Palheiro Ferreiro, num investimento que ascendeu a 2,2 milhões de euros.

"Ora, hoje, na sequência de uma visita de Eduardo Jesus efectuada ontem ao mesmo local, desta vez sem comunicação social, o mesmo projecto é apresentado na imprensa como uma novidade", indica. “É imperativo que o secretário regional que tem a tutela do Ambiente venha explicar porque razão anuncia como novo um investimento que já tem quatro anos”, confronta Sílvia Silva, garantindo não ter dúvidas de que esta postura tem como intuito “tentar mostrar trabalho feito” numa área onde a acção do Governo tem sido um verdadeiro fracasso. A parlamentar socialista lembra, a propósito, os diversos anúncios que têm vindo a ser feitos no âmbito da faixa corta-fogo, nomeadamente as sucessivas florestações engolidas por mato e o alegado pastoreio ordenado, anunciado por Miguel Albuquerque na sequência dos incêndios de 2023, mas que continua sem efeito.

Este anúncio do secretário Eduardo Jesus não só é patético, como é muito preocupante, porque comprova a negligência de um Governo Regional que nada tem feito e agora recorre a uma obra antiga, apontando-a como nova, para, mais uma vez, induzir uma falsa sensação de segurança na população. Sílvia Silva

A deputada acusa Eduardo Jesus de “investir na mentira e na propaganda”. Além disso, detona maior gravidade porque "a mentira é anunciada precisamente no dia em que se passam 16 anos sobre a tragédia de 20 de Fevereiro", pois deviam ter existido acções preventivas.

“O Governo, à falta de melhor, brinda os madeirenses com propaganda que esconde a sua inacção e que coloca em risco a população, promovendo a falsa sensação de segurança e desrespeitando a memória das vítimas e de todos os que passaram pelas tormentas e continuam com medo de não estarem devidamente protegidos por quem tem esse dever e essa obrigação”, declara a parlamentar socialista.

Sílvia Silva aproveita ainda para esclarecer que os investimentos na floresta através do PRODERAM estão suspensos há algum tempo e que a sua abertura através do PEPAC está atrasada "devido aos caprichos do Governo Regional, que exigiu uma plataforma autónoma para abrir as candidaturas", e lamenta, mais uma vez, que Eduardo Jesus "continue a enganar os madeirenses e a tratar a oposição como tontos para esconder a incapacidade e as trapalhadas deste executivo".