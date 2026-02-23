A Madeira iniciou hoje um curso especializado de intervenção em túneis rodoviários que marca o arranque de um processo destinado a posicionar a Região como centro de referência nacional nesta área, no âmbito de um protocolo com a Escola Nacional de Bombeiros. A primeira acção, decorre no quartel de Bombeiros da Calheta e conta com 20 formandos e, na próxima semana, outros 20 elementos irão beneficiar da mesma formação.

A Secretária Regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, explicou que esta iniciativa representa um passo estruturante para a capacitação operacional do sistema regional, sublinhando que “é uma formação que começa hoje com 20 pessoas e na próxima semana teremos outras 20 a beneficiar deste curso”, enquadrando o arranque de um ciclo formativo que pretende consolidar competências específicas num domínio considerado crítico.

Segundo a governante, estas duas primeiras acções têm também como finalidade concluir a preparação de novos formadores na Região, salientando que “estas primeiras acções vão permitir concluir a capacitação de novos formadores que temos aqui, com quadros especializados na intervenção em túneis”, o que permitirá assegurar autonomia formativa nesta área.

Micaela Freitas destacou ainda que, com esta etapa concluída, a Madeira passará a assumir um papel de liderança no país, defendendo que “a partir desse momento a Região será o centro de referência nacional neste tipo de formação”, no quadro de um protocolo estabelecido com a Escola Nacional de Bombeiros que reforça a especialização regional.

A responsável justificou a aposta com a realidade infraestrutural do arquipélago, lembrando que “somos uma Região com cerca de 170 túneis e fazia todo o sentido trazer esta referência para a Madeira”, considerando que a experiência acumulada no território legitima esta ambição.

A governante admitiu também que a formação poderá vir a atrair operacionais de outros países, referindo que “não será apenas para bombeiros de Portugal, podendo também receber bombeiros de outros países europeus que queiram fazer esta formação connosco”, abrindo a porta a uma dimensão internacional do projecto.

O curso integra duas acções com carga horária de 35 horas cada e envolve formandos provenientes do Continente, nomeadamente dos corpos de bombeiros da Covilhã, Castelo Branco e Fundão, sendo ministrado por formadores da Madeira e da prórpria Escola Nacional de Bombeiros com experiência operacional e pedagógica nesta tipologia de ocorrências.

A iniciativa insere-se numa estratégia mais ampla que passa por formar todo o dispositivo regional para intervenção em túneis, desenvolver soluções técnicas específicas e reforçar a preparação operacional face a ocorrências em infra-estruturas subterrâneas.