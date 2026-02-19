"PSD-Madeira não se verga perante o PSD nacional"

O líder parlamentar do PSD-Madeira expressou, esta manhã, a sua defesa pelos interesses dos madeirenses e porto-santenses, garantindo que o estrutura regional não irá ceder ao centralismo.

"O PSD/Madeira não se verga ao centralismo de Lisboa, e continuará a colocar os interesses dos madeirenses acima de qualquer interesse partidário. Vivemos na Madeira por direito próprio, e não por benesse de Lisboa", sublinhou

Não haverá nenhuma direcção nacional do PSD, nenhum primeiro-ministro nem nenhuma liderança parlamentar que faça o PSD-Madeira recuar na defesa intransigente da Autonomia e da Região Autónoma da Madeira Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD-Madeira

O líder do Grupo Parlamentar do PSD-Madeira afirmou que a discussão ontem realizada na Assembleia da República sobre o Subsídio Social de Mobilidade voltou a evidenciar a persistência de uma leitura centralista por parte da República, distante das necessidades concretas das regiões autónomas.

Jaime Filipe Ramos destacou como particularmente relevante a aprovação da proposta da Assembleia Legislativa da Madeira, que fixa os tetos de 59 e 79 euros para estudantes e residentes, consagra o modelo one-way até 400 euros e elimina a exigência de declarações fiscais, medidas que o PSD-Madeira considera essenciais para repor justiça no regime.

O parlamentar assinalou, contudo, o voto contra do deputado do JPP eleito pela Madeira, à proposta da ALRAM, classificando essa posição como "um acto de grave incoerência política" e "uma absoluta traição à Madeira e ao seu povo".

Em contraste, valorizou a posição dos deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República que, mesmo perante reservas e divergências a nível nacional, votaram favoravelmente as soluções que defendem a Região.

O líder parlamentar reiterou ainda que a mobilidade dos residentes das regiões autónomas não pode ficar dependente da situação fiscal individual, sublinhando que "a mobilidade é um direito de cidadania e não uma benesse do Estado".

Jaime Filipe Ramos concluiu garantindo que o PSD-Madeira continuará a combater qualquer visão centralista de Lisboa e a defender, sem hesitações, os interesses dos madeirenses e porto-santenses.