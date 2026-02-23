Museu da Manteiga nos Canhas não saiu ‘da gaveta’

Em Janeiro de 2004, o DIÁRIO dava conta da pretensão da criação do Museu da Manteiga, na freguesia dos Canhas, um projecto do Centro de Cultura e Recreio Pontassolense (CRP). No entanto, pouco mais de um mês depois, essa ideia caia por terra.

O objectivo era o de instalar esse museu no edifício da antiga Cooperativa Agrícola Lacticínios dos Lavradores da Madeira, recorrendo a fundos comunitários. Acontece que o edifício não pertencia à associação que queria criar o museu, pelo que a candidatura ao programa Leader+ não poderia ser feita.

Para isso, era necessário que o edifício fosse cedido ao CRP ou então que fosse a própria Cooperativa Agrícola a avançar com a candidatura.

Além deste, havia ainda o projecto para a criação de uma lavandaria social no mesmo imóvel, mas a legislação em vigor não permitia a instalação dados os elevados custos. Isto por, para funcionar como empresa de reinserção social teria de empregar um mínimo de 5 pessoas. O apoio dado pelo Instituto de Emprego não seria suficiente, pois faltariam ainda 3.000 euros para suportar o projecto, por mês.