Presidente mexicana saúda eleição de Seguro e apela ao reforço do diálogo

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, saudou hoje a vitória de António José Seguro nas eleições presidenciais em Portugal e reafirmou o compromisso do México em reforçar o diálogo e cooperação entre os dois países.

"O México congratula-se com a eleição de António José Seguro como Presidente de Portugal. Reconhecemos a vontade expressa nas urnas", sublinhou Sheinbaum numa mensagem nas redes sociais.

A governante reafirmou ainda o compromisso do México "em fortalecer as pontes de diálogo e cooperação que unem" os dois povos.

António José Seguro foi eleito no domingo, 08 de fevereiro, Presidente da República com cerca de dois terços dos votos expressos, somando aproximadamente 3,48 milhões de votos, quando faltam ainda apurar 20 freguesias de oito municípios.

André Ventura obteve mais de 1,7 milhões de votos.

O Presidente da República eleito alcançou uma percentagem próxima dos 67%, enquanto o líder do Chega superou os 33%.

A tomada de posse do novo chefe de Estado está marcada para 09 de março.