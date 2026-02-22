NASA exclui lançamento de missão lunar em Março devido a problemas técnicos

O chefe da NASA, Jared Isaacman, anunciou ontem que o lançamento da missão Artemis 2 não poderá realizar-se em março devido a problemas técnicos no foguetão que deverá transportar astronautas à volta da Lua.

Esses problemas foram identificados pelas equipas da NASA e consistem numa avaria no fluxo de hélio num dos estágios do foguetão, precisou Isaacman.

"Qualquer que seja a falha potencial" na origem do problema, vai obrigar a agência espacial norte-americana a levar o foguetão de volta para o edifício de montagem, "o que excluirá a janela de lançamento prevista para março", afirmou numa mensagem divulgada nas redes sociais.

A NASA tinha anunciado que pretendia lançar o foguetão no mínimo em 06 de março, após um grande teste em condições reais, aparentemente bem sucedido.

A direção da agência indicou que os engenheiros iam precisar de vários dias para analisar os dados resultantes desse teste e que outras manobras e verificações técnicas ainda precisavam ser realizadas.

A missão Artemis-2 conta com uma tripulação de quatro astronautas, três norte-americanos e um canadiano.

Esta missão, que vai partir da Florida, no sudeste dos Estados Unidos, terá uma duração de cerca de dez dias e será o primeiro voo tripulado à volta da Lua em mais de 50 anos.

A NASA tinha cinco janelas de lançamento possíveis em março e também anunciou seis janelas possíveis em abril.