Mulheres Socialistas da Madeira alertam jovens para a violência no namoro

As Mulheres Socialistas da Madeira promoveram, hoje, uma acção de sensibilização de rua no âmbito do Dia dos Namorados, dirigida sobretudo a jovens, com o objectivo de alertar para comportamentos de violência no namoro, que continuam a ser frequentemente desvalorizados ou normalizados.

A iniciativa consistiu na distribuição de marcadores de livros com frases de alerta sobre sinais de controlo, abuso psicológico e violência emocional, chamando a atenção para atitudes que, apesar de muitas vezes encaradas como “ciúme” ou “prova de amor”, configuram formas de violência.

Na ocasião, Cátia Vieira Pestana, presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, adiantou que “a violência no namoro é uma realidade persistente e transversal, que começa muitas vezes de forma subtil e se agrava com o tempo”.

“Estudos recentes mostram que uma percentagem significativa de jovens, sobretudo raparigas, já experienciou comportamentos de controlo, humilhação ou agressão no contexto de relações afectivas. Estes padrões têm impactos sérios na saúde mental, na autoestima e no percurso de vida das vítimas, podendo evoluir para situações de violência grave na idade adulta”, alertou em nota à imprensa.

Segundo a responsável, é essencial intervir precocemente. “Quando a violência se instala desde cedo, o risco aumenta. As mulheres jovens e adultas continuam a ser as principais vítimas, com consequências que vão muito além da relação em si. Por isso, falar com os jovens, na rua, de forma direta e acessível, é uma prioridade para as Mulheres Socialistas da Madeira”, declarou.

Cátia Vieira Pestana defendeu ainda que o combate à violência no namoro exige educação para a igualdade, informação e uma responsabilidade coletiva, sublinhando que “é preciso criar consciência social, capacitar os jovens para reconhecerem comportamentos abusivos e reforçar a mensagem de que nenhuma forma de violência é aceitável, em nenhuma fase da vida”.

Esta acção se integrou no trabalho contínuo das Mulheres Socialistas da Madeira na promoção da igualdade de género e na prevenção da violência contra as mulheres.