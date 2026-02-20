Oficinas de Oração e Vida percorrem a Madeira

A Madeira está a acolher, desde ontem, uma série de Oficinas de Oração e Vida, sob o lema ''aprender a orar, para aprender a viver', neste que pretende ser "um caminho de encontro pessoal com Deus, de crescimento interior e fortalecimento da fé por meio da oração".

Segundo explica nota à imprensa, tratam-se de 15 sessões. Na paróquia do Cristo Rei arrancaram a 19 de Fevereiro, sendo que a 25 deste mês será em São Gonçalo e a 26 do mesmo mês no Convento de São Bernardino, todas pelas 19 horas.

Na paróquia de São Francisco Xavier será no dia 5 de Março pelas 17 horas e, antes, pelas 15 horas, em Santa Maria Maior.

O Dia Diocesano das Oficinas de Oração e Vida será assinalado no domingo, dia 15 de Março, com acolhimento pelas 13h30 e missa às 18 horas, no Convento de Santa Clara, no Funchal.

A Oficina é um serviço aberto a todas as pessoas.