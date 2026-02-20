Noruega bate em Milão-Cortina recorde de ouros em Jogos Olímpicos de inverno

Johannes Dale-Skjevdal foi hoje o único biatleta a fazer o pleno nos 20 alvos, na prova de 25 km mass start, patinando depois para a medalha de ouro, a 17.ª para a Noruega em Milão-Cortina2026.

Esse total é já um recorde em termos de Jogos Olímpicos de inverno e supera os 16 títulos olímpicos conquistados pelos noruegueses nos Jogos Pequim2022.

"É um bom final para os meus primeiros Jogos Olímpicos e é a primeira vez que faço 20 em 20 no tiro. É real, não encontro as palavras para o descrever", disse Dale-Skjevdal.

Atrás de Dale-Skjevdal ficou outro norueguês, Sturla Holm Laegreid, que só falhou um tiro, e o francês Quentin Fillon Maillet, que com este bronze se torna o francês mais medalhado de sempre em Jogos Olímpicos.

Maillet, de 33 anos, conquistou cinco medalhas em Pequim2022 e junta assim mais quatro agora, com o ouro no sprint, estafeta mista e estafeta masculina e o bronze de hoje.

Alguns dos favoritos falharam clamorosamente, como o italiano Tommaso Giacomel, segundo do ranking mundial, que desistiu a meio, e o francês Eric Perrot, líder da Taça do Mundo, que só acertou sete tiros e terminou em 20.º.