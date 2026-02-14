Lucas Pinheiro Braathen faz história com primeira medalha olímpica de inverno para o Brasil

Com o esquiador português Emeric Guerillot em prova, que considerou que o 38.º lugar hoje no slalom gigante dos Jogos Olímpicos de inverno Milão-Cortina2026 "é uma consagração", com melhoras na segunda manga, o dia foi de Lucas Pinheiro Braathen, esquiador com ascendência brasileira e norueguesa, ao vencer precisamente esta prova, tornando-se o primeiro da história do país lusófono nas provas de inverno.

"É uma consagração fazer este resultado em slalom gigante, que nem sequer é a minha disciplina favorita, nem aquela em que sou mais forte. A pista era bastante difícil, bastante longa, mas consegui sair-me bastante bem e espero repetir isto no slalom", disse Guerillot, em declarações ao Comité Olímpico de Portugal.

O esquiador, de 18 anos, nascido em França, analisou as duas mangas disputadas hoje na pista Stelvio, em Bormio, e destacou mais o resultado que conseguiu na segunda passagem (01.16,58 minutos) e que o fez subir na classificação geral.

"Na segunda manga, aí sim, esquiei mesmo muito bem, consegui fazer o meu esqui. Estou muito contente com aquilo que fiz. E no final, em termos de classificação, fiquei mesmo muito bem colocado: 38.º lugar, quando tinha partido com o dorsal 57 na primeira manga", referiu.

Mesmo na primeira manga (01.22,87), o esquiador considerou ter conseguido fazer o seu esqui e que não ficou longe, o que o deixou satisfeito, por também superar alguns adversários que costumam ser mais fortes.

Guerillot fechou com o tempo de 2.39,45 minutos no total das duas mangas, a 14,45 do campeão olímpico.

O português vai ainda disputar nestes Jogos Olímpicos de inverno a competição de slalom, na segunda-feira, com a irmã Vanina Guerillot a estar presente no slalom gigante, já no domingo, e também no slalom, na terça-feira.

No slalom gigante, como referido, o dia foi para a história, com o Lucas Pinheiro Braathen, filho de pai norueguês e mãe brasileira, a conseguir a primeira medalha da história em Jogos Olímpicos de inverno para a América do Sul.

"O que parecia um sonho improvável há alguns anos tornou-se realidade neste sábado, 14 de fevereiro, em Milano Cortina 2026. Aos 25 anos, Lucas Pinheiro Braathen conquistou não apenas a primeira medalha do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, como se tornou o nosso primeiro campeão Olímpico do país na neve e no gelo", lê-se numa nota da organização.

E continua: "O atleta brasileiro venceu a prova do slalom gigante com o tempo combinado de 2min25s00 na somatória das duas descidas. O suíço Marco Odermatt, líder do ranking da Copa do Mundo, obteve a medalha de prata, 58 centésimos atrás. Já Loic Meillard, também da Suíça, garantiu o bronze com 2min26s17."