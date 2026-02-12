Bruxelas já tem governo ao fim de mais de 600 dias de crise política

Um acordo foi alcançado hoje em Bruxelas para formar um governo regional, depois de uma crise política que durou mais de 600 dias.

O acordo foi anunciado ao princípio da noite nas televisões, por dirigentes de vários partidos.

A coligação vai reunir sete partidos de esquerda e direita.

O principal é o Movimento Reformador (MR).

A Bélgica, que optou pelo sistema proporcional, é governada por coligações em todos os níveis do Estado (central, regional e local) e costuma ter negociações políticas muito prolongadas.

Mas o impasse na região Bruxelas-Capital foi de uma duração recorde, além dos 541 dias em que o país esteve sem governo federal, em 2010-2011.

A situação política em Bruxelas bloqueou depois das eleições de junho de 2024, em que a fragmentação partidária se acentuou e levou 14 partidos ao parlamento regional.

O acordo final foi alcançado ao fim de três dias de negociações entre o MR e o Partido Socialista, as duas principais formações de Bruxelas, que têm a maioria dos 72 deputados regionais francófonos.

No parlamento, de 89 lugares, há também 17 reservados a eleitos neerlandeses, de onde saiu uma coligação com quatro partidos.

Desde o final de 2025 que um coletivo de cidadãos organizava várias manifestações para denunciar a "cobardia" dos políticos de Bruxelas, e o abandono, por falta de dinheiro, dos operadores do mundo associativo social e cultural.