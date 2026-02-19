CDS vai eleger novos órgãos sociais em congresso nacional a 16 e 17 de Maio

O CDS-PP anunciou hoje um congresso nacional a 16 e 17 de maio para consolidar a estratégia de crescimento do partido e eleger novos órgãos sociais, estando confirmada a recandidatura de Nuno Melo à presidência.

A data do evento foi definida esta noite no encontro do Conselho Nacional do CDS, que se realizou em Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, e contou com 98 participantes.

Nessa reunião também ficou decidido que o 32.º congresso do partido terá como presidente da respetiva comissão organizadora Pedro Morais Soares, atual secretário-geral dos populares.

Foi esse responsável que adiantou à Lusa que a localização do evento só será anunciada a 22 de abril, com base nas candidaturas que as estruturas concelhias e distritais apresentem para o efeito até 23 de março. Qualquer que seja o local escolhido, contudo, Pedro Morais Soares afirma: o objetivo do encontro será "consolidar o caminho de crescimento do CDS".

Realçando que o partido voltou a ter assento no Parlamento, está presente nas assembleias legislativas dos Açores e da Madeira, passou da liderança autónoma de seis para sete autarquias e governa agora 54 municípios em coligação com o PSD, o secretário-geral dos populares diz que o foco do congresso será ajudar a manter "a atual trajetória" e encara por isso com naturalidade a recandidatura de Nuno Melo ao lugar que detém desde abril de 2022 -- e com o qual acumula desde 2024 o cargo de ministro da Defesa.

"Estamos a falar de um congresso eletivo e Nuno Melo vai recandidatar-se a um novo mandato", declara Pedro Morais Soares, sem adiantar se há já informação sobre outros concorrentes ao lugar -- sendo que eventuais interessados só a partir de hoje podem começar a apresentar formalmente as suas listas.

Quanto às personalidades envolvidas na concretização prática do congresso, a comissão organizadora integra, além de Pedro Morais Soares, também Pedro Magalhães, Tiago Sá, João Viegas, Ricardo Sequeira, Isaque Pinto, Ana Paula Dias, João Pais e Sandra João.