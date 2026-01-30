Oferta Especial ‘Costa Toscana’

Para quem quer começar o ano a navegar, a Intertours sugere 3 cruzeiros pelo Mediterrâneo a bordo do Costa Toscana e com preços muito especiais.

Com partida/regresso desde Barcelona em Março e Abril, estes cruzeiros incluem já o pacote ‘My Drinks’ para maior comodidade. Depois é só aproveitar de todas as actividades e entretenimento a bordo, explorar a história e cultura de cada paragem e, acima de tudo, desfrutar em pleno da viagem.

Boa escolha, bom cruzeiro!

Mini‑cruzeiro de 5 dias

Partida: 3 de Março

Itinerário: Barcelona, Civitavecchia/Roma, Génova, Marselha e Barcelona

Preço desde, por pessoa:

Camarote duplo interior – 539€ | Camarote duplo com varanda – 639€

Cruzeiro de 7 dias

Itinerário: Barcelona, Cagliari, Nápoles, Civitavecchia/Roma, Génova, Marselha e Barcelona

Preço desde, por pessoa:

Partida: 12 de Abril - Camarote duplo interior – 899€ | Camarote duplo com varanda – 1 109€

Partida: 19 de Abril - Camarote duplo interior – 929€ | Camarote duplo com varanda – 1 139€

Os preços incluem estadia em camarote duplo, pensão completa, quota de serviço, taxas portuárias e pacote de bebidas ‘My Drinks’. As partidas de Abril incluem uma experiência ‘Sea Destination’: Ponto mais escuro do mar das Baleares - Mar de estrelas

Não estão incluídos os voos, despesas de reserva, Seguro, extras de carácter pessoal e serviços não especificados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade deste programa estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

