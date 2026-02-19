PSP faz 124 detidos na rixa antes do dérbi de futsal entre Sporting e Benfica

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez 124 detenções na sequência da rixa entre adeptos de Sporting e Benfica, antes do dérbi de futsal, em Lisboa, confirmou hoje à Lusa fonte policial.

As autoridades já tinham dado conta de um número muito significativo de detidos, nos confrontos ocorridos junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Fonte oficial da PSP detalhou que foram 124 os detidos nesta ocorrência, nas imediações do recinto 'leonino', antes do jogo de futsal, que decorreu no Pavilhão João Rocha.

Após estes incidentes, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a instauração de um inquérito para apurar responsabilidades aos incidentes, antes do encontro entre Sporting e Benfica, da 16.ª jornada da Liga de futsal, que terminou empatado 2-2.

Sporting e Benfica voltam a defrontar-se na segunda-feira, desta feita em casa dos 'encarnados', para a Liga dos Campeões de futsal.