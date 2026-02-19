Obra madeirense revisita a história dos exilados de Gibraltar

A secretaria regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, apresenta amanhã, 20 de Fevereiro, o livro 'Unknown and Untold – The Saga of the Gibraltar Exile in Madeira Island', da autoria de Cláudia Faria. A apresentação estará a cargo de Graça Alves e terá lugar às 16h30, no Museu da Quinta das Cruzes, no Funchal.

A obra aborda um dos episódios menos conhecidos da história recente da Madeira: a chegada de cerca de duas mil pessoas evacuadas de Gibraltar entre 1940 e 1945, durante a II Guerra Mundial. Resultado de um vasto trabalho de investigação histórica, o livro recupera memórias, testemunhos e documentos que revelam o impacto social, cultural e humano deste exílio na Madeira.

O livro evidencia a Madeira como terra de acolhimento em tempo de guerra e sublinha os laços de solidariedade e afectos criados entre madeirenses e gibraltinos — relações que perduram até hoje.

Segundo o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, esta publicação constitui "um contributo essencial para a preservação da memória coletiva da Madeira", trazendo à luz um episódio marcante e pouco divulgado da identidade cultural do arquipélago.