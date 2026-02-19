IHM aposta em habitação modelar para agilizar construção
Leonel Silva alerta para limitações e necessidade de simplificação de regras na RAM
No painel ‘Caracterização e contextualização da habitação na RAM’, Leonel Silva, Presidente do IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, esclareceu que a política habitacional dos últimos cinco anos mobilizou quase 160 milhões de euros, contrariando a ideia de que depende apenas de financiamento europeu.
Leonel Silva sublinhou a dificuldade de construir habitação acessível com regras complexas e contratos públicos exigentes, defendendo a necessidade de simplificação legislativa. “Se continuarmos a fazer o que se fazia nos anos 90, daqui a dois ou três anos estamos na cadeia”, alertou.
O responsável destacou que o IHM não tem capacidade técnica para suprir toda a procura, com a oferta pública a representar apenas 5%, e frisou a aposta na habitação modelar, que permitirá testar novos métodos de construção mais rápidos e eficientes. “O custo não será muito mais barato, mas ganhamos capacidade na execução”, explicou, acrescentando a importância de disponibilizar terrenos públicos para construção a preços controlados.
Leonel Silva concluiu que é crucial olhar para os próximos anos face à pressão crescente sobre o mercado habitacional na RAM e adaptar regras e procedimentos para responder à necessidade da população.