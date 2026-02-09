Associação de Municípios manifesta "disponibilidade para colaborar" com Presidente eleito

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) saudou hoje António José Seguro pela vitória das eleições de domingo, manifestando "total disponibilidade para colaborar" com o Presidente da República eleito.

Em comunicado, a entidade representante do poder local espera que o novo chefe de Estado -- que tomará posse dentro de um mês -- exerça "um mandato pelo desenvolvimento equilibrado, pela coesão social e territorial, pela democracia, no pleno respeito da Constituição da República Portuguesa".

A ANMP, liderada pelo social-democrata Pedro Pimpão, deseja ao socialista António José Seguro "o maior e melhor sucesso no exercício da função de chefe de Estado", sublinhando que "o seu êxito significará o desenvolvimento" do país.

António José Seguro foi eleito no domingo, com dois terços dos votos expressos (cerca de 3,48 milhões), quando faltam apurar 20 freguesias, de oito municípios.

O Presidente da República eleito alcançou uma percentagem próxima dos 67%, enquanto André Ventura, líder do Chega, se ficou pelos 33% (cerca de 1,7 milhões de votos).

António José Seguro teve uma vitória histórica nas presidenciais de domingo, vencendo em todos os 18 distritos e nas duas regiões autónomas e sendo o mais votado em 307 concelhos (André Ventura venceu apenas em dois, São Vicente, na Madeira, e Elvas, em Portalegre).

Foi na sede da ANMP, Coimbra, que o Presidente eleito obteve o melhor resultado (com 72,18%), seguindo-se Lisboa (70,5%) e Porto (70,1%).

A tomada de posse do novo chefe de Estado realiza-se em 09 de março.