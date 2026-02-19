Modi, Macron e Guterres defendem acesso universal à IA em cimeira na Índia

Narendra Modi, António Guterres e Emmanuel Macron defenderam hoje, na Cimeira de Impacto da Inteligência Artificial (IA), em Nova Deli, o acesso universal à tecnologia e a implementação de medidas para regular a sua utilização.

"A IA deve pertencer a todos", e o seu futuro não pode ser deixado "ao sabor de alguns multimilionários", alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres, dirigindo-se a uma plateia de dirigentes e executivos de topo do sector tecnológico.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, defendeu ainda que a tecnologia seja "acessível e inclusiva".

Por sua vez, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que a Europa, "um espaço seguro", está "determinada a continuar a ditar as regras do jogo e a fazê-lo com os nossos aliados, como a Índia".

Entre os oradores nas discussões de hoje estavam o CEO da OpenAI, Sam Altman, e o CEO da Google DeepMind, Demis Hassabis, mas não o cofundador da Microsoft, Bill Gates, cujo nome veio a público no escândalo do criminoso sexual Jeffrey Epstein.

"Após uma consideração cuidadosa, e para garantir que a atenção se mantém focada nas principais prioridades da cimeira da IA, o senhor Gates não fará o seu discurso de abertura", disse a fundação que tem o seu nome.

A cimeira deverá terminar com uma declaração sobre a regulamentação futura do uso da IA.

Impulsionada pelo forte desempenho das empresas tecnológicas no mercado bolsista, a revolução em curso está a gerar preocupações sobre o impacto no ambiente, no emprego, na criação artística, na educação e na informação.

Um dos principais receios diz respeito às consequências da IA no mercado de trabalho, particularmente na Índia, onde milhões de pessoas trabalham em 'call centers' e serviços de suporte técnico.

Com mil milhões de utilizadores de internet, a Índia orgulha-se de ser o primeiro país em desenvolvimento a acolher esta cimeira, a quarta dedicada a esta tecnologia, que teve início na segunda-feira.

Na terça-feira, o ministro da Tecnologia da Informação da Índia, Ashwini Vaishnaw, anunciou que o país espera atrair um total de 200 mil milhões de dólares (170 mil milhões de euros) em investimentos tecnológicos nos próximos dois anos, principalmente para projetos de IA.

Este valor inclui os 90 mil milhões de dólares (76 mil milhões de euros) já anunciados no ano passado para a construção de centros de dados pela Google, Microsoft e outras empresas, atraídas pela força de trabalho abundante, qualificada e de baixo custo da Índia.

Os gigantes tecnológicos globais aproveitaram a oportunidade para anunciar novos acordos, bem como investimentos e projetos de infraestruturas para este país do Sul da Ásia, que está prestes a tornar-se a quarta maior economia do mundo.

A OpenAI e a indiana Tata Consultancy Services anunciaram hoje a construção de um centro de dados na Índia.

Bilionário Bill Gates cancela discurso na cimeira de IA

Bill Gates cancelou hoje um discurso na Cimeira de Impacto da Inteligência Artificial (IA), apenas duas horas antes do início previsto da intervenção do fundador da Microsoft em Nova Deli.

"Após uma ponderação cuidadosa, e para garantir que o foco se mantém nas principais prioridades da Cimeira da IA, o senhor Gates não fará o seu discurso de abertura", confirmou a Fundação Gates.

A organização será representada por Ankur Vora, presidente dos escritórios de África e da Índia, que discursará ainda hoje na Cimeira, declarou a fundação, em comunicado.

Há apenas dois dias, vários órgãos de comunicação social noticiaram a retirada de Gates da lista de oradores, para evitar que a controvérsia entre torno das ligações do bilionário ao criminoso sexual Jeffrey Epstein pudesse ofuscar o evento.

Em resposta, na terça-feira, a fundação afirmou que o convite "nunca tinha sido retirado" e que Gates participaria como planeado na AI Impact Summit 2026, onde deveria discursar perante cerca de 20 líderes globais e centenas de executivos de gigantes tecnológicas.

Na quarta-feira, o ministro da Tecnologia indiano, Ashwini Vaishnaw, evitou endossar a presença do filantropo, afirmando simplesmente que comparecer ou não era uma "escolha pessoal", sobre a qual se recusou a comentar.

Numa entrevista transmitida em 05 de fevereiro, Bill Gates afirmou que "lamenta cada minuto" passado com Jeffrey Epstein, mas garante não ter nada de que se censurar, enquanto a ex-mulher exigiu que ele explique a relação com.

Um rascunho de e-mail de Jeffrey divulgado a 30 de janeiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no lote de documentos provenientes do caso, menciona relações extraconjugais de Bill Gates.

O divórcio do cofundador da Microsoft em 2021 tinha sido motivado, nomeadamente, pela sua relação com o criminoso sexual, que morreu na prisão em 2019.

Nesta mensagem, que não parece ter sido enviada, Jeffrey Epstein vangloriava-se de ter ajudado "Bill" a obter medicamentos para "remediar as consequências de relações sexuais com raparigas russas".

Questionada pela rádio e televisão pública americana NPR, a ex-mulher, Melinda French Gates, afirmou na terça-feira que compete a Bill Gates e a outros dar explicações.

"Estas questões são para essas pessoas e até para o meu ex-marido, são eles que devem responder, não eu", afirmou.

"Estou tão feliz por me ter afastado de toda esta lama", acrescentou, confirmando o papel desempenhado na sua separação pela relação passada entre Bill Gates e Jeffrey Epstein.

Epstein morreu a 10 de agosto de 2019 numa prisão federal de Nova Iorque, após ter sido acusado de múltiplos crimes de tráfico sexual de jovens mulheres e raparigas menores de idade que poderiam resultar numa pena de prisão de até 45 anos.