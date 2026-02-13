Albuquerque responde à oposição sobre corrupção

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu às críticas da oposição sobre a nomeação para o gabinete de prevenção da corrupção e comentou o anúncio de um PRR nacional para apoiar vítimas de catástrofes.

Sobre a recusa do JPP e do PS em indicar nomes para o novo gabinete, o chefe do Executivo foi taxativo: “Os partidos não querem indicar? Então quem é que vai indicar? Alguém tem que indicar?” E insistiu na mesma ideia, defendendo que alguém terá necessariamente de assumir essa responsabilidade.

Confrontado com as críticas do JPP, que acusa o Governo de investir mais no golfe do que na habitação, respondeu que o partido que governa Santa Cruz “está há mais de 10 anos na Câmara e nunca fez nada”. E acrescentou: “Olhe, eu estou há não sei quantos anos no Governo, nunca tive um dia sem críticas.”

Quanto ao anúncio de um PRR nacional para apoiar populações afectadas por intempéries, Albuquerque lembrou o precedente do 20 de Fevereiro de 2010, sublinhando que “houve uma grande solidariedade nacional”. Referiu ainda que, recentemente, também houve solidariedade para com os afectados noutras zonas do país.

“Acho bem que o Governo nacional vá para o terreno e faça tudo para apoiar as populações, isso é fundamental”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de os apoios virem a excluir pessoas com dívidas à Segurança Social ou ao Fisco – tal como determinado no polémico e muito contestado novo Subsídio Social de Mobilidade, entretanto suspenso –, disse desconhecer declarações nesse sentido por parte do Primeiro-Ministro. “Não sei se o Primeiro-Ministro disse isso. Acho que neste momento é importante apoiar as pessoas que estão em grandes dificuldades.”

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira vai eleger, a 26 de Fevereiro, os membros do Gabinete Autónomo da Transparência e da Prevenção da Corrupção.

O advogado e ex-autarca social-democrata Alexandre Silva é o nome indicado pelo PSD para liderar o organismo.

Segundo a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, o JPP e o PS recusaram indicar representantes para o gabinete. Nessa circunstância, explicou, a indicação deverá passar para a força política com maior representatividade seguinte, o Chega.