Tiroteio em jogo de hóquei nos EUA vitima uma criança

Um tiroteio hoje durante um jogo de hóquei no gelo em Rhode Island, perto da cidade norte-americana de Boston, fez pelo menos uma vítima mortal, uma criança, segundo as autoridades.

A Câmara Municipal de Pawtucket confirmou a morte da menina durante um jogo de hóquei do liceu na Dennis M. Lynch Arena, na localidade de Pawtucket, segundo o canal local WJAR, afiliado da rede CBS.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no tiroteio, adiantou a mesma fonte.

De acordo com a Câmara Municipal, o atirador está morto e a polícia procura outros suspeitos.

Segundo a agência AP, estava agendado hoje um jogo de hóquei juvenil na pista de gelo onde se registou o tiroteio.

Do lado de fora do ringue de hóquei no gelo estão agora famílias em lágrimas e jogadores, ainda equipados, sob forte presença policial e com helicópteros a sobrevoarem a zona, segundo a mesma fonte.

Há apenas dois meses, um indivíduo de origem portuguesa baleou e matou duas pessoas na Universidade de Brown, na cidade vizinha de Providence.