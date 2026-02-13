Nos EUA as atracções são todas pagas?

O canal de notícias líder nos Estados Unidos da América Fox News emitiu uma reportagem em que dá conta do pagamento de taxas para acesso a alguns dos trilhos mais procurados na Madeira. A Região é apelidade de ‘Havai da Europa’ devido às praias e origem vulcânica, com cascatas e percursos pedestres. No entanto, esta cobrança de taxas não é encarada com bons olhos.

No trabalho jornalístico, que conta com o testemunho da influenciadora de viagens e escritora norte-americana JQ Louise, é apontada a escalada da procura pela Região, muito devido ao efeito do Instagram e do Tik Tok.

O DIÁRIO deu conta dessa reportagem e os comentários multiplicaram-se nas redes sociais. Vários leitores apontam que, também nos EUA, as atrações são pagas. Será que é bem assim?

Fomos então realizar uma pesquisa sobre as principais atracções nesse país e se são pagas ou não.

Começamos pela Estátua da Liberdade, um dos maiores símbolos do país. A verdade é que pela sua envergadura e localização, na Liberty Island, é visível a longa distância. No entanto, é possível visitá-la, mas para isso, é necessário pagar bilhete, que custa cerca de 28 euros, incluindo a viagem de ferry.

Também em Nova Iorque, o Empire State Building é visitável, sendo que no observatório principal os preços variam entre os 40 e os 44 euros.

Outra das principais atrações é a Golden Gate Bridge, a ponte localizada no Estado da Califórnia, que liga a cidade de São Francisco à de Sausalito. Neste caso, para atravessar a ponte não é necessário pagar qualquer valor. Estes são apenas alguns exemplos de ‘monumentos’ visitáveis nos EUA.

Se olharmos para atrações relacionadas com o Ambiente, como é o caso dos Parques Naturais, percebemos que estes são pagos, havendo vários preços, consoante o percurso ou a duração da estadia. Podemos referir como exemplo o Grand Canyon National Park, que fica no Arizona. Os preços são elevados, mas há descontos para os residentes.

Já na Califórnia fica localizado o Yosemite National Park. Pela sua localização, durante o Inverno, é exigida a utilização de correntes de neve nos pneus das viaturas. O campismo é uma das actividades mais populares neste parque, a par das caminhadas. A entrada no parque é feita mediante um pagamento por viatura. Por exemplo, o bilhete para um carro é válido durante sete dias consecutivos.

Por isso, somos capazes de admitir que uma esmagadora maioria das atracções nos EUA são pagas, mas nem todas o são.