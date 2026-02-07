Atentos à visão das crianças

A Organização Mundial de Saúde estima que pelo menos 2,2 bilhões de pessoas no mundo têm deficiência visual, sendo que 1 bilhão desses casos poderia ter sido evitado com tratamento adequado.

No seu primeiro relatório mundial sobre visão, publicado em 2019, a OMS alertou para a importância das avaliações oftalmológicas, dando conta de que 800 milhões de pessoas no mundo apresentam dificuldades na realização das suas actividades diárias por falta de óculos.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira promove, desde 2023, o Rastreio de Saúde Visual Infantil.

Na rubrica 'Explicador' de hoje conheça os objectivos, a quem se dirige, como participar e o processo do rastreio.

O Rastreio de Saúde Visual Infantil destina-se a crianças que completam 4 anos de idade neste ano civil, que não sejam seguidas no serviço de oftalmologia do SESARAM ou tenham óculos prescritos.

A iniciativa tem como objectivo identificar erros de refração, tais como miopia, hipermetropia e astigmatismo graves, bem como desalinhamento ocular ou opacidades de meios oculares, que favoreçam o aparecimento de ambliopia em larga escala na Região.

Trata-se, assim, de um rastreio de ambliopia, vulgarmente conhecida por 'olho preguiçoso'. A realização do rastreio de base populacional permite identificar os casos de erros refrativos e ambliopia atempadamente, permitindo um tratamento adequado, evitando que a patologia persista na idade adulta e a perda irreversível da visão.

O rastreio gratuito é realizado nos diversos centros de saúde da Região, incluindo do Porto Santo, através de uma tecnologia inovadora de foto-rastreio, que permite identificar os erros refrativos e outras alterações com potencial ambliogénico. As imagens recolhidas serão posteriormente analisadas no Centro Especializado de Leitura por um médico especialista diferenciado, sendo os casos positivos ou ambíguos orientados para consulta hospitalar.

O rastreio feito por técnicos de ortóptica especializados é realizado através da captação de imagens dos olhos das crianças, não sendo invasivo, nem doloroso.

As convocatórias para o rastreio são feitas pelo Centro de Rastreios da Região, através de contacto telefónico. Caso não seja possível estabelecer essa comunicação, o contacto será feito por SMS ou e-mail. Se reúne os critérios para a realização do rastreio e não foi convocada, pode solicitar um agendamento. Para tal, contacte o Call-Center do Centro de Rastreios, através do contacto 291 149 020 ou do e-mail [email protected].

A ambliopia, popularmente conhecida como ‘olho preguiçoso’, consiste numa disfunção oftálmica caracterizada por uma diminuição da acuidade visual, sem que o olho afectado mostre qualquer anomalia estrutural, devido a problemas no desenvolvimento da visão durante a primeira infância.

O problema, que pode causar baixa permanente da visão, afecta maioritariamente crianças, que podem não acusar sintomas. Se identificada precocemente, a ambliopia pode ser tratada através do uso de óculos com graduação para correcção de erros refrativos ou com a estimulação visual mais intensa do olho ‘preguiçoso’, tapando o olho dominante, aquele que vê melhor, e em alguns casos, através de cirurgia.