Irmão madeirense eleito Superior Provincial da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus
José Paulo Simões Pereira foi eleito Superior Provincial da Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus para o quadriénio 2026-2030.
Nascido no Estreito de Câmara de Lobos, a 15 de Janeiro de 1967, o Irmão entrou na Ordem Hospitaleira a 19 de Março de 1986 e professou votos solenes a 8 de Março de 1995.
Licenciado em Psicologia, já foi Superior Provincial entre 2001 e 2007. Além disso, ao longo do seu percurso, também se destacou pela missão internacional, tendo servido em Nampula, Moçambique, na Província Africana de Santo Agostinho, entre 2009 e 2019. Regressado a Portugal, foi nomeado Superior da Comunidade de Montemor-o-Novo e 3.º Conselheiro Provincial. No 30.º Capítulo Provincial voltou a assumir a liderança da Província Portuguesa, recebendo agora novamente a confiança dos Irmãos para dar continuidade ao trabalho desenvolvido no último quadriénio.
"A eleição insere-se no contexto de discernimento vivido ao longo destes dias de Capítulo, marcados pela reflexão sobre a missão, pela participação alargada e pela definição das linhas orientadoras para os próximos quatro anos", informa a entidade.