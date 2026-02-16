Telegram bloqueia mais de 250 mil contas num dia sob pressão russa

O serviço de mensagens Telegram, atualmente restrito na Rússia por acusações de violação da legislação nacional, bloqueou no domingo 253.974 canais e grupos, de acordo com o relatório de estatísticas publicado pela plataforma.

Trata-se do maior número de bloqueios num dia desde 23 de janeiro, quando foram bloqueados 348.631 canais e grupos num único dia.

Ao longo do mês de fevereiro, o sistema de mensagens bloqueou 1.856.069 canais e grupos e mais de 7,27 milhões só este ano, incluindo 27.282 comunidades "ligadas ao terrorismo" e 77.472 com conteúdos de abuso sexual infantil.

Desde a semana passada que o funcionamento do Telegram na Rússia tem sido afetado por crescentes restrições impostas pelo regulador russo de comunicações, Roscomnadzor, que acusou o serviço de violar as leis russas.

Este bloqueio foi criticado por ativistas, políticos, militares e correspondentes de guerra, enquanto a Amnistia Internacional considerou a ação russa um ato de censura, assim como o próprio fundador do Telegram, o russo Pavel Durov.

Na quinta-feira, a rede de mensagens WhatsApp, que tem cerca de 100 milhões de utilizadores na Rússia, também denunciou a tentativa das autoridades do país de bloqueá-la totalmente para abrir caminho ao MAX, a alternativa russa.