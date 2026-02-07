Marítimo perde com o último classificado
O Marítimo perdeu em casa com o Farense – último classificado à partida para a 21.ª jornada da II Liga – por 0-1, naquela que é terceira jornada consecutiva da equipa verde-rubra sem vencer.
Apesar de ter construído boas oportunidades para marcar, a verdade é que o Marítimo pecou na finalização. Já em período de compensação, o Farense chegou ao golo que deu o triunfo.
Apesar da derrota, o Marítimo continua ‘confortavelmente’ no primeiro lugar, agora com 41 pontos, mais seis que o segundo classificado, o Académico de Viseu.
Na próxima jornada, o Marítimo joga fora com o Vizela.