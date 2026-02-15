Golo de Daniel Bragança garante triunfo do Sporting sobre Famalicão

Um golo de Daniel Bragança garantiu hoje o triunfo por 1-0 do Sporting sobre o Famalicão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo os 'leões' a quatro pontos do líder FC Porto.

O tento de Daniel Bragança surgiu já aos 82 minutos e permitiu ao Sporting regressar às vitórias depois do empate (1-1) na última ronda em casa do FC Porto, enquanto os famalicenses regressam por seu turno às derrotas, depois de, na última jornada, terem vencido na receção ao AVS (3-1).

Com esta vitória, o Sporting mantém-se isolado no segundo lugar, agora com 55 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto e mais três do que o Benfica, terceiro, com o Famalicão a conservar para já o sexto posto, com 32 pontos.