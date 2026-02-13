Mortes aumentaram 11,6% enquanto nascimentos diminuíram 2,8% na Madeira em 2025

No último ano foram averbados 2 872 óbitos, mais 298 do que em 2024, o que se traduz num aumento de 11,6%. No mesmo ano nasceram menos 50 bebés (1 743 no total), representando uma diminuição de 2,8% nos nados-vivos, segundo os dados das estatísticas vitais hoje publicados pela DREM.

Analisando o mês de Dezembro de 2025, verifica-se que foram averbados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 266 óbitos, valor superior ao observado em igual mês do ano passado (mais 35 óbitos; 15,2%).

A avaliação do “excesso de mortalidade”, que compara os óbitos de Dezembro (266 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (238 óbitos, em média), mostra que houve um excesso de mortalidade de 11,6%, reflectindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido quase sempre inferior ao valor registado em Dezembro de 2025, refere a DREM.

Em Dezembro de 2025, não foram averbados óbitos com menos de 1 ano nem fetos-mortos. No total do ano, foram registados 3 óbitos de crianças com menos de 1 ano, menos 3 do que em 2024. Quanto aos fetos-mortos, foram registados 2 em 2025, menos 5 do que no ano anterior.

Ainda em Dezembro de 2025, contabilizaram-se 158 nados-vivos, correspondendo a uma quebra de 8,1% relativamente ao mês homólogo de 2024 (menos 14 nascimentos). O número total de nados-vivos registados em 2025 (1 743) foi inferior ao verificado em 2024 em 2,8% (menos 50 nados-vivos).

Da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 108 indivíduos em dezembro de 2025, mais penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -59.

Em 2025, o valor acumulado do saldo natural foi de -1 129, apresentando um agravamento relativamente ao observado em 2024 (-781).

Número de casamentos subiu 4,9% em 2025

No último mês de 2025, celebraram-se 105 casamentos, correspondendo a uma subida de 10,5% relativamente ao número de casamentos realizados em igual mês de 2024 (mais 10 casamentos).

Ao longo de 2025, foram celebrados 1 285 casamentos, mais 60 (+4,9%) do que no ano anterior.