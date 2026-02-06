Trump acusado de racismo por publicar vídeo que retrata casal Obama como macacos

O Presidente norte-americano está a ser acusado de racismo após publicar um vídeo que mostra o antigo líder Barack Obama e a mulher como macacos, motivando críticas de democratas e republicanos, enquanto a Casa Branca desvaloriza uma "falsa indignação".

O vídeo publicado por Donald Trump na noite de quinta-feira na sua rede social, a Truth Social, é, na maior parte, atribuída ao portal ultraconservador Patriot News Outlet e fala sobre a alegada manipulação das eleições de 2020 - em que o democrata Joe Biden derrotou Trump, que concorria a um segundo mandato -- e que o Presidente republicano tem vindo a denunciar desde então sem qualquer prova.

No entanto, aos 59 segundos, o vídeo é interrompido por uma curta animação que mostra os rostos dos Obama, o primeiro casal afro-americano na Casa Branca (presidência norte-americana), estampados em dois macacos durante alguns segundos antes de retomar o conteúdo original.

A animação é atribuída ao utilizador da rede social X, "xerias_x", que criou um vídeo, através da Inteligência Artificial, intitulado "Trump: Rei da Selva", datado de 24 de outubro de 2025, um filme rudimentar em que os rostos de líderes políticos são inseridos em corpos de animais.

Todos se prostram perante Trump, cujo rosto aparece no corpo de um leão.

A Casa Branca denunciou hoje uma "falsa indignação" após acusações de racismo.

"Este é um excerto de um vídeo publicado na Internet que mostra o Presidente Trump como o Rei da Selva, e os democratas como personagens de O Rei Leão. Parem com esta falsa indignação e reportem algo que, hoje, tenha algum significado para o público americano", disse a porta-voz presidencial, Karoline Leavitt, num comunicado enviado à agência francesa AFP.

O líder da minoria democrata no Congresso norte-americano, Hakeem Jeffries, já condenou a publicação e apelou aos republicanos para que "denunciem a repugnante intolerância de Donald Trump".

Os Obama, sublinhou o líder democrata, ele próprio afro-americano, são "americanos brilhantes, compassivos e patriotas e representam o melhor deste país".

Já o Presidente Trump, acrescentou, é "desprezível, desequilibrado e pernicioso" e "um indivíduo doente".

Por seu lado, o republicano Tim Scott, o único senador negro do seu partido no Congresso dos Estados Unidos, pediu a Donald Trump que remova o vídeo.

"Rezo para que esteja errado, porque é a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca. O Presidente deveria retirá-lo", disse o senador conservador na rede social X.

A agência norte-americana Associated Press procurou obter um comentário da família Obama, mas não obteve resposta até ao momento.