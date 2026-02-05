Evite o desconforto das noites mais frias com o piso radiante

Quando o frio se instala, a forma como aquecemos os nossos espaços faz toda a diferença no conforto e bem-estar. Existem vários sistemas de aquecimento para as casas, sendo o piso radiante, ou o chão aquecido - como é popularmente conhecido-, uma das melhores soluções no mercado. Nesta questão, a Casa Santo António dispõe de várias alternativas para transformar o seu lar num verdadeiro abrigo de calor.

Ao contrário dos sistemas tradicionais, que aquecem o ar ao redor, esta opção proporciona um calor suave que se distribui uniformemente pelos espaços, garantindo uma sensação de bem-estar em todos os recantos. Além do mais, é uma excelente solução para substituir os aquecedores convencionais que ocupam espaço. Outra grande vantagem é o facto de contribuir para um ambiente mais saudável ao reduzir a humidade e a circulação de poeiras e alergénicos.

Instalar um piso radiante por esta altura é uma escolha inteligente e permiti-lhe estar um passo à frente quando as temperaturas começarem a cair. Este Inverno evite o desconforto das noites mais frias. Visite a Casa Santo António e escolha o próximo chão da sua casa. Além do piso radiante, vai encontrar todas as ferramentas adequadas para a sua instalação.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.