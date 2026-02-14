Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Natalidade com segundo pior registo de sempre. Nasceram 1.743 bebés no ano passado, menos 2,8% do que em 2024. Saldo natural negativo só não é mais acentuado por causa da pandemia de covid-19 de 2021/22. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 17.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Procura por museus cresce 56%. Espaços culturais registam forte subida do público, com 388 mil visitantes em 2025.

Congresso prova força solidária da hotelaria. Quase 100 hotéis acolhem vítimas das tempestades.

Fique também a saber que Concurso para eventos festivos suscita dúvidas. Valores e falta de concorrência geram reservas em procedimento da Secretaria do Turismo.

E, por fim, Teleférico do Curral em risco de nulidade. Tribunal de Contas admite que factos denunciados pelo JPP podem configurar violação das normas da contratação pública.

