Registo electrónico de capturas disponível para pescadores recreativos nos Açores

A aplicação RecFishing, para registo eletrónico de capturas destinada a pescadores recreativos, já se encontra disponível na Região Autónoma dos Açores, revelou ontem o executivo regional.

Em comunicado, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) adiantou que "já se encontra disponível para ser descarregada, nas plataformas Play Store e App Store, a aplicação RecFishing".

"Esta ferramenta digital foi concebida para assegurar o cumprimento da obrigatoriedade de registo diário de capturas por parte dos pescadores recreativos na região, em conformidade com as recentes alterações ao regulamento europeu de controlo das pescas", referiu a Secretaria Regional do Mar e das Pescas do executivo açoriano.

Com a aplicação RecFishing, o processo de comunicação "torna-se célere e acessível, garantindo que a atividade da pesca lúdica contribui para a recolha de dados científicos essenciais à gestão sustentável dos recursos marinhos".

A nota esclarece que a introdução desta obrigatoriedade decorre do regulamento que "estabelece que os pescadores recreativos devem comunicar diária e eletronicamente as suas capturas, com especial enfoque em espécies sujeitas a medidas de conservação da União Europeia".

Em Portugal, o regime de registo obrigatório abrange atualmente as espécies atum-rabilho, espadim-azul, espadim-branco, espadim-preto e robalo-legítimo.

Os pescadores açorianos podem esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da plataforma contactando o suporte técnico através de correio eletrónico ([email protected]) e obter informações complementares e guias de utilização no portal da Inspeção Regional das Pescas e dos Usos Marítimos.