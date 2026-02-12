Segundo dia intenso no 35.º congresso da AHP

O segundo dia do 35.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo abre com um olhar para o mundo em permanente mudança que acelerou e que está em todo o lado, ao mesmo tempo. A geopolítica deixou de ser só pano e ruído de fundo e hoje não há como contorná-lo. Influencia decisões, mercados e fluxos turísticos. Ignorar este contexto é decidir às cegas. O sector precisa de ler o Mundo como ele é e tentar perceber como poderá ser. E agir em conformidade.

O Director-geral da 5 P's, João Prata,abre a sessão, que terá um olhar para “Portugal no tabuleiro do Mundo em 2026”, a cargo da investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) da Universidade Nova de Lisboa, Raquel Vaz-Pinto, que também participa no debate moderado pelo jornalista Paulo Baldaia , intitulado ‘O Mundo mudou. E agora?’, que conta ainda com a intervenção da especialista em geopolítica do Médio Oriente, política externa da UE e segurança internacional, Ana Santos Pinto.

‘O Turismo num Mundo Imperfeito’ é tema da intervenção da Vice-presidente executiva AHP, Cristina Siza Vieira.

Da política internacional, o congresso convida os hoteleiros a aterragem no território e comunidade, pois entende que os destinos não são neutros e que sem comunidades vivas, não há turismo forte nem futuro sustentável. A relação entre hotelaria, território e pessoas é um factor crítico de competitividade. O sentido de pertença é parte do destino.

Oportunidade para ouvir a editora de Sustentabilidade da Condé Nast e fundadora Mr. & Mrs. Smith, Juliet Kinsman, que responderá à questão “What's giving us hope?”. “Território e Comunidade” que é tema de debate antes do almoço, moderado pelo ex-presidente Turismo de Portugal, o madeirense Luís Araújo e que tem como participantes a editora de ‘A Mensagem de Lisboa’, Catarina Carvalho, o representante da ‘Zambujal 360º’ e Presidente Associação Caza, Vitor Monteiro e da fundadora de ‘A Vida Portuguesa’, Catarina Portas, cabendo à jornalista e fundadora Madremedia e Next Big Idea, Rute Sousa Vasco, apresentar conclusões

Na parte da tarde do intenso segundo dia de trabalhos o foco assenta no crescimento e competitividade. “Crescer por crescer não chega. O jogo é outro. Mais valor, menos volume. Portugal compete num mercado global agressivo e altamente profissional. Questionar modelos e desafiar estratégias deixou de ser opcional. Não decidir também é uma decisão”, entende a AHP.

“O seu Futuro, a nossa Garantia” é tema de abordagem do Presidente do Conselho de Administração Garantia Mútua, Joaquim Pinheiro. Segue-se ‘Innovating Together’, com a intervenção do director académico Nova SBE Westmont Institute of Tourism & Hospitality, Graham Miller.

“Inovar é Crescer”, novamente moderado por Luís Araújo, faz subir ao palco o Presidente do Conselho de Administração da Renova, Paulo Pereira da Silva, do modelo e empresário, Armando Cabral e da artista plástica, Joana Vasconcelos.

Como sem pessoas, não há hotelaria e como atrair, formar e reter talento é hoje um dos maiores desafios, a AHP fecha o dia de olhos nos recursos humanos e nas equipas que “não se seguram com discursos”, pois “exigem condições, propósito e futuro”, sendo certo que quem não acordar para esta realidade “vai continuar a perder pessoas”.

“Cultura com Propósito. Liderança e cultura organizacional” é tema para a intervenção do Founder & Former CEO da PHC Software, Ricardo Parreira, a que se junta o CEO da DHM, Luís Mexia Alves e o Managing Partner Memmo Hotels, Rodrigo Machaz. Cabe-lhe depois moderar o debate “Equipas do Mundo: O novo desafio da Liderança - recrutamento, formação e retenção em contextos multiculturais e sazonais”, no qual participam o CEO do grupo hoteleiro madeirense PortoBay, Cláudio Santos; o director de Operações Grupo Great Creations Collection Hotel, Pedro Pinto e Administradora do Solar dos Presuntos, Carolina Cardoso.

A fundadora da OFF!CINA, Vera Machaz, fecha a longa jornada na Alfândega do Porto, com “Cuidar de quem cuida: Como melhorar a saúde e bem-estar emocional das nossas equipas”.