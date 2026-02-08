José Manuel Rodrigues saúda eleição de António José Seguro

O presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, saudou hoje a eleição de António José Seguro como Presidente da República, destacando a vitória inequívoca alcançada, particularmente significativa na Região Autónoma da Madeira, tendo em conta os resultados registados na primeira volta das eleições presidenciais.

Para José Manuel Rodrigues, “este resultado representa um voto de confiança claro dos madeirenses e porto-santenses no novo Presidente da República, na expectativa de que possa ajudar a resolver os problemas pendentes entre o Estado e a Região”.

Em nota à imprensa, o líder do CDS-PP Madeira sublinhou ainda que “a vitória de António José Seguro é também um compromisso com a democracia”, considerando que “a moderação venceu o radicalismo e a responsabilidade triunfou sobre o extremismo”.

Num contexto nacional e internacional exigente, José Manuel Rodrigues destacou a importância do papel do Chefe de Estado, afirmando que “Portugal passa a contar com um Presidente da República preparado para enfrentar a crise internacional e a emergência nacional, que exige uma resposta rápida e eficiente do Estado português perante a calamidade decretada em vários distritos do país”.

O presidente do CDS-PP Madeira manifestou igualmente a expectativa de que António José Seguro assuma um mandato reformista, capaz de impulsionar mudanças estruturais em áreas fundamentais. “Espero que tenhamos um Presidente da República reformista, que promova reformas na justiça, na saúde e na defesa, e que contribua para o alargamento da autonomia e para o pleno cumprimento dos direitos dos portugueses que vivem nas ilhas”, afirmou.

Por fim, José Manuel Rodrigues desejou que o novo Presidente da República “contribua decisivamente para a regeneração do sistema político e para a credibilização das instituições do regime democrático em Portugal”.