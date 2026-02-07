Marcos Freitas e Fu Yu afastados nos 'quartos' do Top 16 Europeu de ténis de mesa

Os portugueses Marcos Freitas e Fu Yu foram hoje eliminados nos quartos de final do torneio Top 16 Europeu de ténis de mesa, em Montreux, na Suíça, e que reúne os melhores jogadores do ranking continental.

Marcos Freitas, atual 83.º do ranking mundial e que até entrou a vencer e esteve a um ponto de fechar o segundo parcial para chegar ao 2-0, perdeu por 3-1 com o alemão Benedikt Duda (14.º do mundo), por 14-12, 15-17, 7-11 e 7-11.

Na sexta-feira, o português tinha superado o primeiro cabeça de série do torneio, vice-campeão olímpico e quarto do ranking mundial, o sueco Truls Moregard, por 3-1 (9-11, 11-9, 11-9 e 11-4), com reviravolta a uma desvantagem inicial de 1-0.

A portuguesa Fu Yu, atual 61.ª do mundo, também 'caiu' nos quartos de final da prova, ao perder por 3-2 com a alemã Ying Han (19.ª), pelos parciais de 8-11, 11-6, 8-11, 11-5 e 4-11.

Na ronda anterior, Fu Yu tinha afastado a francesa Prithika Pavade (28.ª), por 3-0, com 11-8, 11-5 e 14-12.

A compatriota Jieni Shao (59.ª), concluiu a sua presença nos 'oitavos', ao cair perante a austríaca Sofia Polcanova (30.ª), por 3-0, com 5-11, 7-11 e 8-11.