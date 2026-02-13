CDS explica proposta para reforçar protecção de motociclistas na Via Rápida e vias expresso

Decorreu ontem a primeira edição do CDS Explica, uma tertúlia informal promovida pelo CDS-PP Madeira, que contou com a participação da deputada Sara Madalena. A sessão foi dedicada à apresentação e esclarecimento da proposta de Projeto de Resolução intitulada 'Recomenda ao Governo Regional, na prossecução do contrato de concessão da VR1 e Vias Expresso, a instalação de barreiras protetoras, com proteção para motociclistas, em toda a extensão dos rails separadores e laterais da Via Rápida e Vias Expresso'.

Segundo nota à imprensa, o encontro teve como principal objectivo explicar, de forma clara e acessível, as motivações que estiveram na base da iniciativa, centrando-se na necessidade de reforçar a segurança rodoviária, em particular dos motociclistas que circulam na VR1 e nas Vias Expresso da Região.

A proposta do CDS-PP Madeira, que já foi aprovada na Assembleia Legislativa da Madeira, visa a instalação de dispositivos de protecção adicionais nos rails de segurança, dos separadores centrais e laterais, reduzindo o risco e a gravidade das consequências em caso de acidente.

Durante a tertúlia, Sara Madalena sublinhou a importância preventiva da medida, afirmando que “se uma vida for salva através da implementação desta medida, todos nós ficamos a ganhar”. A deputada destacou ainda que a segurança rodoviária deve ser uma prioridade permanente das políticas públicas, sobretudo quando estão em causa soluções concretas e tecnicamente viáveis.

Para a preparação da proposta, o CDS-PP Madeira promoveu a auscultação de entidades diretamente ligadas à realidade do setor. Foram ouvidas: a Associação de Motociclistas da Madeira e a Delegação da Região Autónoma da Madeira da Prevenção Rodoviária Portuguesa, contributos que ajudaram a consolidar a fundamentação técnica e prática da iniciativa.

O CDS Explica assume-se como um espaço de proximidade e diálogo com a população, que terá continuidade em futuras edições. A iniciativa pretende dar a conhecer, em linguagem simples, as propostas e posições políticas do CDS-PP Madeira, bem como o impacto concreto que estas poderão ter na vida dos madeirenses.