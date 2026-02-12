Freguesia de São Pedro participa em campanha de sensibilização nas paragens de autocarro

A Junta de Freguesia de São Pedro associou-se à campanha da Horários do Funchal (HF) destinada à sensibilização dos condutores para a proibição de parar ou estacionar nas paragens de autocarro.

Em nota emitida, a Junta revela que a iniciativa incluiu acções no terreno, com a presença de representantes da Junta e de fiscais da HF, que percorreram as principais paragens da freguesia. Durante a acção, foram prestados esclarecimentos aos condutores e colocados avisos informativos nas viaturas sempre que não foi possível o contacto directo.

O objectivo da campanha é reduzir constrangimentos no funcionamento do transporte público e melhorar as condições de acesso dos utentes, em particular de pessoas idosas e com mobilidade reduzida, que podem ser obrigadas a percorrer maiores distâncias para aceder aos autocarros quando as paragens se encontram obstruídas.

A Junta de Freguesia de São Pedro refere que continuará a acompanhar esta problemática e a colaborar em acções de sensibilização, apelando ao cumprimento das regras de trânsito, de forma a garantir a utilização adequada das docas de paragem e a segurança dos utilizadores do transporte público.