APCOI procura voluntários na Madeira

A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) anunciou hoje a abertura de candidaturas para a sua bolsa nacional de voluntários.

Este projecto de voluntariado pretende levar a leitura do livro pedagógico 'Mamã, o que é a Obesidade?' às salas de aula na Madeira já nos próximos dias 2, 3, 4, 5 e 6 de Março, utilizando a narração de histórias para sensibilizar os mais novos para a importância de combater o estigma associado ao peso desde a infância. Este livro funciona como uma ferramenta de diálogo que explica a doença de forma empática, visando reduzir a discriminação e o bullying em ambiente escolar.

A APCOI procura assim acolher todos os voluntários que se identifiquem com a causa da obesidade infantil. "Cada leitura é um passo fundamental para combater a descriminação das crianças que vivem com esta doença crónica que apesar de ser a mais prevalente em idade pediátrica continua a ser muito mal compreendida pela nossa sociedade", sublinha o presidente da associação, Mário Silva.

"Consoante a sua disponibilidade, cada voluntário poderá participar em mais do que uma sessão de leitura do nosso livro na semana de 2 a 6 de Março para assinalar o Dia Mundial da Obesidade. Todos os voluntários terão acesso a uma breve formação prévia antes de dinamizarem a sua primeira sessão de leitura do livro numa escola", explica.

Mais do que um livro, uma campanha de sensibilização com uma missão poderosa, a APCOI vai oferecer exemplares deste livro gratuitamente às escolas que acolherem estas sessões de leitura. O objectivo deste livro 'Mamã, o que é a Obesidade?' é incentivar conversas sobre este tema, sem tabus ou preconceitos e baseadas no conhecimento científico actualizado, de forma simples e com linguagem adequada a qualquer idade, contribuindo para reduzir o estigma associado à obesidade.

Os interessados podem inscrever-se até 20 de Fevereiro através do seguinte formulário: https://qualtricsxmtvk9r593s.qualtrics.com/jfe/form/SV_00oVjEpKcJ1EtZI